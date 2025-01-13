В Подмосковье приглашают доноров всех групп крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 13 января. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В особенности ждем доноров с 3 и 4 положительной, а также с 1 и 2 отрицательными группами крови. 1 положительная и 3,4 отрицательные группы крови также требуют пополнения запасов. Давайте сделаем наш светофор зеленым и поможем всем пациентам, которым требуется переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отмечает заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.