В Подмосковье приглашают доноров сдать кровь

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 9 января. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На сегодняшний день сложилась повышенная потребность в I, II и III отрицательных группах крови. I, III положительные, а также IV отрицательная группы крови также требуются для пополнения запасов. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отмечает заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Донором может стать гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.