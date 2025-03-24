В Подмосковье приглашают доноров с I и II отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 24 марта. Так, учреждение нуждается в донорах с I и II отрицательными группами крови, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

«Приглашаем доноров с 1 и 2 отрицательными группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отмечает заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00.

Обращаем ваше внимание, что ОСП «Воскресенск» с 22 марта перешло на 6-дневный режим работы (пн-суб). С 5 апреля на 6-дневный режим работы (пн-суб) перейдет ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8). В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) с апреля донорской станет последняя суббота каждого месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.