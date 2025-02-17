В Подмосковье приглашают доноров с 1 и 3 отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 17 февраля. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с 1 и 3 отрицательными группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске.

Московский областной центр крови (г. Москва, ул. Металлургов, 37А) работает ежедневно с 8:00 до 14:00. Приема доноров здесь не будет 23 февраля и 8 марта. В Подольске (ул. Кирова, д. 9) прием осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. В Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5) 22 февраля пройдет донорская суббота, а в Щелково (ул. Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) она состоится 1 марта. Время приема доноров с 8:00 до 13:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.