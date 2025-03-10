В Подмосковье приглашают доноров с 1, 2 и 4 отрицательными группами крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 10 марта. Служба крови осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

«Приглашаем доноров с 1 и 2 отрицательными группами крови. 4 отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные структурные подразделения в Подольске (ул. Кирова, д. 9); Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5); Щелково (ул. Новая Фабрика, д. 8) и Воскресенске (Больничный проезд, д. 5) работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.