В Подмосковье приглашают доноров 1 и 4 отрицательными группами крови

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. Служба крови Подмосковья осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров с 1 и 4 отрицательной группами крови. Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.