В Подмосковье приглашают доноров 1 и 4 групп крови

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. Служба крови Подмосковья осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На этой неделе приглашаем доноров 1 отрицательной и положительной и 4 отрицательной групп крови. Напоминаем, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — сказала заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Она добавила, что люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Донором может стать гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.