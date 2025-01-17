В Подмосковье повысили выплаты по программе «Приведи друга»

В Московской области сотрудники медучреждений могут получать премии за привлечение новых специалистов. С 1 января 2025 года максимальная сумма выплаты по программе «Приведи друга» повышена до 128 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе действует широкий комплекс мер соцподдержки медицинских работников, направленный как на поддержку уже работающих у нас специалистов, так и тех, кто только трудоустроился. С начала этого года мы повысили выплаты по программе «Приведи друга». Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По программе «Приведи друга» в прошлом году в медучреждения Подмосковья трудоустроилось 638 медицинских специалистов, а с начала текущего года уже 7.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% — после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.