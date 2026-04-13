В Подмосковье повторно госпитализирован заболевший оспой обезьян

В Московской области зарегистрирован повторный случай помещения в стационар пациента с диагностированной оспой обезьян, об этом сообщает «Осторожно, Москва» .

Мужчина, у которого проявились клинические признаки данного заболевания, направлен в медицинское учреждение в Домодедове. Ранее он уже обращался за медпомощью с аналогичными симптомами, однако после осмотра был выписан. Возраст пациента составляет 38 лет, и, по имеющимся сведениям, в ближайшем прошлом он не посещал зарубежные государства.

Непродолжительное время назад в эту же больницу поступили еще два человека: больной с подтвержденным диагнозом и мужчина, имевший с ним контакт.

Ранее сообщалось, что оспа обезьян подтвердилась по итогам исследований только у одного из двоих мужчин, которых привезли в Домодедовскую больницу. У второго человека, который контактировал с заболевшим оспой обезьян, диагноз не подтвердили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.