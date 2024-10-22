В Подмосковье поступило новое наркозное оборудование

В медицинские организации Московской области поступили новые наркозно-дыхательные аппараты. Оборудование необходимо при проведении различных операций, когда пациенту требуется анестезия и искусственная вентиляция легких, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В квалифицированных руках, а также с использованием современных технологий наши пациенты в безопасности. С начала года в наши больницы поступило 10 современных наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 47 млн рублей и до конца года планируется еще 73 единицы», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Оборудование уже применяется в 6 больницах, в том числе в Люберецкой, Шаховской, Домодедовской и других. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.