В Подмосковье поступило новейшее оборудование для спасения младенцев

В медорганизации Московской области продолжает поступать новое неонатологическое оборудование, предназначенное для оказания медицинской помощи новорожденным, в том числе инкубаторы. Они необходимы для выхаживания и лечения детей с различными патологиями, а также рожденных раньше положенного срока, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Так, с начала года в медучреждения Подмосковья поступило 23 инкубатора для новорожденных на сумму почти 94 млн рублей и до конца года планируется еще 37 единиц.

«В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Медтехника поступила в 4 медицинских организации — в Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства, Клинскую больницу и Серпуховской родильный дом. Аппараты закуплены благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.