В Подмосковье поступили две единицы тяжелой медтехники

В медицинских учреждениях Московской области ввели в эксплуатацию еще 2 единицы тяжелой медтехники. Так, в поликлинике № 2 Люберецкой больницы заработал новый флюорограф, а в поликлинике № 1 Красногорской больницы рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современное цифровое оборудование позволяет проводить более точные исследования. Всего с начала года в больницах региона ввели в работу 16 единиц тяжелой медтехники. Сегодня свою работу начали новый флюорограф в поликлинике № 2 Люберецкой больницы и рентген-аппарат в поликлинике № 1 Красногорской больницы. Всего на закупку 2 единиц медтехники было направлено почти 55 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.