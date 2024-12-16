В Подмосковье появится новый фельдшерско-акушерский пункт

В поселке совхоза «Буденновец» Дмитровского округа появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построят в 2025 году в рамках госпрограммы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры в следующем году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Согласно установленным нормам, в фельдшерско-акушерском пункте будут предусмотрены все необходимые помещения: процедурная, комната для фельдшера и акушерки, комната для временного пребывания пациентов и комната для экстренного принятия родов. Здесь будут санитарная комната и два санузла — один для персонала, другой для пациентов.

Фельдшерско-акушерский пункт является важным учреждением для жителей сельской местности. Здесь люди любого возраста могут получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь. Это способствует повышению качества медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.