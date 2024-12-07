В Подмосковье пояснили, как ребенку-диабетику получить аппарат контроля глюкозы

Сахарный диабет занимает первое место среди всех эндокринных заболеваний у детей. Ежегодно медики отмечают рост числа случаев заболевания сахарным диабетом у несовершеннолетних. Куда обращаться за помощью, если вашему ребенку поставили диагноз «диабет 1 типа», какое лечение доступно сегодня маленьким жителям Подмосковья, рассказали врачи НИКИ детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Московской области дети с диабетом 1 типа обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы Минздравом Подмосковья. Для того, чтобы получить аппарат для контроля глюкозы, необходимо обратиться к своему педиатру по месту жительства, он направит в отделение эндокринологии НИКИ детства для получения помпы.

Специалисты отделения эндокринологии НИКИ детства проводят занятия в школах диабета, где обучают детей и их родителей пользоваться датчиками, рассказывают, как их менять, контролировать уровень сахара с их помощью. Кроме того, на этих занятиях учат правильно питаться и составлять режим дня.

Врачи рассказывают о принципах правильного питания, правилах учета белков, жиров, углеводов, о понятии «хлебная единица», коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильном анализе уровня сахара в крови. Школы диабета проводятся каждую неделю.

Кроме того, юные пациенты отделения эндокринологии с диабетом 1 типа и их семьи могут получить консультации психологов в рамках проекта института «Семейная школа сахарного диабета».

На портале «Детство» специально для родителей и юных пациентов размещена онлайн-школа сахарного диабета, которая состоит из 3 полезных видеолекций. Эндокринологи НИКИ детства максимально подробно рассказали о питании при диабете 1 типа, о самоконтроле глюкозы в домашних условиях, неотложных состояниях, а также о вакцинации при диабете, о занятиях спортом и многом другом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.