В Подмосковье подписали трехстороннее соглашение по проекту «Здравконтроль»

Подмосковные ведомства объединили усилия в сфере здравоохранения. Проект «Здравконтроль», стартовавший в 2020 году при содействии областного министерства информации и молодежной политики, получил новый импульс развития в виде подписания трехстороннего соглашения, об этом сообщили в Общественной палате Московской области.

В рамках реализации проекта трехстороннее соглашение заключили прокуратура, Общественная палата и Минздрав. Церемония подписания документа о совместной работе состоялась в стенах областного правительства.

В настоящее время проект «Здравконтроль» охватывает 50 регионов России. Его сервисами пользуются более 720 тысяч пациентов и врачей.

Проект «Здравконтроль» ежесуточно принимает более 120 000 запросов, связанных с медицинским обслуживанием, наличием медикаментов и соответствием законам РФ. Этот сервис превратился в эффективный механизм взаимодействия между населением, врачебным сообществом и контролирующими инстанциями, позволяя оперативно реагировать на проблемы в сфере здравоохранения.

«Проект успешно реализуется уже более 5 лет и поддерживается как исполнительной, так и законодательной ветвями власти. Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность. Следует признать, что „Здравконтроль“ наиболее активно развивается в Подмосковье: в региональных медицинских чатах состоит свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей наших чатов в стране», — рассказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Генпрокуратура РФ со своей стороны тоже одобрила инициативу по общественному мониторингу медицинской отрасли. По словам главы прокуратуры Подмосковья Сергея Забатурина, данный проект является важнейшим инструментом контроля в сфере здравоохранения на сегодняшний день.

«Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества. Уверен, что совместная работа в рамках проекта позволит повысить доступность медицинской помощи как в Подмосковье, так и в целом по стране», — отметил Забатурин.

По словам зампредседателя правительства Московской области Максима Забелина, максимальная эффективность достигается через совместную работу властных структур и общественных организаций.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Для нас важно, чтобы медицинская помощь в регионе была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно поэтому министерство взаимодействует и с прокуратурой Московской области, и с Общественной палатой. Благодаря совместной работе мы можем оперативно устранять шероховатости в нашей работе, проводить просветительскую работу как с жителями, так и с медицинским сообществом. Все это безусловно дает положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья», — сказал Забелин.

На территории России данный проект реализуется через фонд «Социальная сфера», который курирует председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов. Данная организация намерена расширить сотрудничество с медучреждениями Московской области, планируя подписать ряд договоров в ближайший год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.