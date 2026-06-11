В Подмосковье подали 16 тыс заявок на справку для зубопротезирования

Жители Московской области с начала 2026 года подали более 16 тыс. онлайн-заявок на получение справки о праве на бесплатное зубопротезирование. Услуга доступна на региональном портале госуслуг и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» размещена на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Чтобы оформить документ, необходимо посетить стоматолога и подать заявление через региональный портал. После этого специалисты ставят заявителя на учет, а зубопротезирование предоставляют в порядке очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.