В Подмосковье подали 14 тыс заявок на прикрепление к поликлинике

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 14 тыс заявок на онлайн-прикрепление к поликлинике через региональный портал госуслуг. Решение по обращению поступает в личный кабинет в течение одного рабочего дня, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. В заявке указывают выбранную поликлинику, медицинскую организацию текущего прикрепления и данные полиса ОМС.

Сменить поликлинику можно не чаще одного раза в год. Исключение составляют случаи смены места жительства или пребывания.

Услуга «Прикрепление к поликлинике» размещена на региональном портале в разделе «Прочее» — «Здоровье». Также подать заявление можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.