В Подмосковье почти 61 тыс новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

В Подмосковье все новорожденные проходят неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. В том числе, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие патологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ранняя диагностика генетических заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения. С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошла почти 61 тыс. новорожденных, из них у 97 выявлены заболевания», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Более подробно узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.