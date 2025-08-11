В Подмосковье почти 39 тыс новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

Новорожденные в Московской области проходят расширенный неонатальный скрининг, включающий в себя исследования на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такая ранняя диагностика заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения у узкопрофильных специалистов. Всего с начала года в регионе расширенный неонатальный скрининг прошли почти 39 тыс. новорожденных, из них у 76 были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Более подробно узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в Подмосковье работает Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.