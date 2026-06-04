В Подмосковье почти 27 тыс женщин прошли обучение грудному вскармливанию

Почти 27 тыс. жительниц Московской области с начала 2026 года прошли бесплатное обучение грудному вскармливанию в роддомах и поликлиниках региона. Занятия проводят квалифицированные специалисты в период беременности и после рождения ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В родовспомогательных учреждениях и детских поликлиниках Подмосковья работают специалисты по грудному вскармливанию. Они консультируют женщин по технике кормления, правильному прикладыванию ребенка к груди и объясняют значение естественного вскармливания для здоровья матери и малыша.

«Женщины Московской области могут бесплатно пройти обучение по грудному вскармливанию — как в период беременности, так и уже после рождения ребенка. Занятия проводят квалифицированные специалисты, которые не только дают необходимые знания, но и оказывают психологическую поддержку. С начала этого года такое обучение прошли почти 27 тыс. женщин», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти обучение можно в детских поликлиниках региона, а также в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, Московском областном центре охраны материнства и детства, родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц.

Подробная информация о системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье» по телефону +7 (800) 550-30-03. Звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.