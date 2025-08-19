В Подмосковье почти 200 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ с начала года

В Московской области родители с ВИЧ-положительным статусом могут стать родителями здоровых детей. Об том сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«При соблюдении всех рекомендаций специалистов нашего центра СПИД, а также приеме необходимой терапии женщина может стать мамой здорового ребенка. С начала года в регионе от родителей с ВИЧ-положительным статусом на свет появилось 197 здоровых детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе Центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной Центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте Центра: https://hivmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.