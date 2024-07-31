В Подмосковье почти 14 тыс детей прошли профосмотр с января

С начала года в детских поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) профилактические осмотры прошли 13 714 детей. Из них от 0 до 14 — 12 937 детей, а с 15 до 17 лет — 777 подростков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе обследования у 1 985 детей впервые были выявлены следующие заболевания: системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаз, болезни эндокринной системы, расстройства органов пищеварения и нарушение обмена веществ.

«В ходе первичного обнаружения заболеваний все дети были взяты нами на диспансерное наблюдение для дальнейшего лечения. Хотим напомнить, что диспансеризация — это профилактический медицинский осмотр ребенка от 0 до 17 лет, который предусматривает приемы у врачей-специалистов, а также ряд анализов и обследований. Пройти диспансеризацию можно бесплатно в одной из трех наших поликлиник по месту прикрепления», — напомнила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Татьяна Павлова.

Диспансеризация необходима, чтобы на ранней стадии выявить заболевания и факторы риска их развития, определить группу здоровья ребенка, узнать, не употребляет ли подросток наркотические или психотропные вещества, получить рекомендации, которые касаются здоровья, питания и в целом образа жизни ребенка. Профилактический медосмотр положен всем детям, которые проживают в России с полисом ОМС, независимо от их здоровья. С рождения до года ребенок проходит диспансеризацию каждые три месяца, дальше до 17 лет — в среднем каждые два года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.