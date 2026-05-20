В Подмосковье почти 100 гинекологов освоили роботическую хирургию

Обучение роботической хирургии для врачей из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка завершилось 18 мая 2026 года в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени В.И. Краснопольского. За последние годы здесь подготовили около 100 специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В МОНИИАГ прошло очередное обучающее мероприятие для врачей, которые хотят освоить навыки роботического хирурга. В этот раз занятия посетили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка.

Робот-ассистированные операции считаются одним из самых современных методов малоинвазивной хирургии. Технология применяется в урологии, гинекологии, онкологии и других направлениях. Такие вмешательства позволяют минимизировать травмирование здоровых тканей и снизить кровопотерю, что сокращает период реабилитации пациентов.

«Для успешного освоения навыков роботического хирурга важно перенимать знания и ставить руку у профессионалов. В МОНИИАГ за последние годы накоплен уникальный опыт проведения таких операций. За несколько лет в институте прошли обучение около 100 специалистов из ведущих клиник Москвы, Подмосковья и других регионов страны. Обучение проходит в малых группах, что дает возможность каждому врачу отработать навыки под контролем наставника», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В институте отметили, что опыт подмосковных врачей востребован и за рубежом. Доклады, мастер-классы и прямые включения из операционных МОНИИАГ представляют на крупных европейских и международных съездах роботических хирургов. Также здесь проводят обучающие мероприятия на английском языке для иностранных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.