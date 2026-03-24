В Подмосковье почти 1 млн жителей прошли диспансеризацию

Почти 1 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала 2026 года. Врачи выявили более 18 тыс. ранее не диагностированных заболеваний, в том числе 339 случаев онкологии. Обследование можно пройти бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить состояние здоровья в рамках диспансеризации в своей поликлинике. Регулярная диагностика помогает своевременно выявлять факторы риска и заболевания на ранних стадиях.

«Регулярная диагностика позволяет своевременно выявлять риски развития множества заболеваний. Только с начала года диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 1 млн человек. В результате у них было обнаружено свыше 18 тыс. заболеваний, о которых пациенты прежде не знали. Кроме того, благодаря обследованию, врачи выявили 339 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться с результатами можно дистанционно — на телемедицинской консультации. Если пациент в течение года прошел исследования первого этапа диспансеризации, заключение автоматически направят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на обследование можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.