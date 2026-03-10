В Подмосковье педиатры разъяснили течение гепатита С у детей

Профильная неделя по борьбе с хроническим гепатитом С проходит в Подмосковье с 9 по 15 марта. Врачи НИКИ детства рассказали об особенностях течения болезни у детей и мерах профилактики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Хронический вирусный гепатит С — инфекционное заболевание, вызываемое РНК-содержащим вирусом. Болезнь преимущественно поражает печень и без своевременного лечения может привести к фиброзу и циррозу.

У детей заболевание часто протекает стерто и может долго оставаться незамеченным.

«Клиническая картина у детей часто носит стертый характер. Заболевание может длительное время протекать латентно, маскируясь под общую слабость или снижение успеваемости. Родителям следует проявлять бдительность при любых неспецифических симптомах, таких как диспепсические расстройства или изменение цвета биологических жидкостей, и своевременно обращаться за лабораторной диагностикой», — отметила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Гепатит С передается только через кровь — при использовании общих шприцев или нестерильных инструментов для маникюра, татуировок и пирсинга. Вирус не распространяется воздушно-капельным путем, через воду, пищу, объятия или общую посуду, поэтому дети с таким диагнозом могут посещать образовательные учреждения. Риск передачи от матери ребенку во время родов составляет около 5–6% и контролируется врачами.

«Раннее выявление вирусной нагрузки является ключевым фактором для назначения современной противовирусной терапии, позволяющей добиться полного устранения вируса», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Специалисты подчеркивают, что регулярные профилактические осмотры и использование стерильных инструментов остаются главными мерами защиты, а при своевременной диагностике заболевание успешно лечится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.