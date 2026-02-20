В Подмосковье пациенты НИКИ детства сделали открытки бойцам

Пациенты отделения реабилитации НИКИ детства в Подмосковье 20 февраля изготовили праздничные открытки и поделки ко Дню защитника Отечества для участников спецоперации. Акция прошла при участии волонтеров и стала частью реабилитационной программы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Патриотическое мероприятие состоялось в отделении реабилитации стационара НИКИ детства. Вместе с волонтерами дети подготовили открытки и тематические поделки с теплыми словами поддержки для бойцов, находящихся на передовой.

Творческие занятия стали частью восстановительного процесса. Декоративно-прикладное искусство помогает развивать мелкую моторику, способствует эмоциональной разгрузке и социализации детей, проходящих лечение.

«Юные пациенты, проявляя заботу о защитниках, сами становятся сильнее. Мы благодарим волонтеров за помощь в организации таких мероприятий, которые объединяют поколения», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Готовые работы передадут участникам специальной военной операции в рамках акции ко Дню защитника Отечества. В институте отметили, что подобные встречи и сотрудничество с волонтерскими движениями стали доброй традицией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.