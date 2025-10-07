В Подмосковье отметили День беременных

Сегодня в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья прошли мероприятия, приуроченные к Дню беременных, который отмечается 7 октября. В родовспомогательных учреждениях прошли дни открытых дверей, лекции и экскурсии с ответами на самые волнующие беременных женщин вопросы, касающиеся родов и первых месяцев жизни малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи женщинам, находящимся в ожидании ребенка. Так, в женских консультациях действует услуга индивидуального сопровождения беременности личным помощником. Он поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, а также ответит на все волнующие вопросы. Ежегодно мамами в Московской области становятся более 70 тыс. женщин и важно, чтобы каждая была окружена вниманием и заботой», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ознакомиться подробнее с системой родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.