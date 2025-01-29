В Подмосковье отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями

На прошедшей 4-й неделе 2025 года в Московской области отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 2,9%. Превышений пороговых уровней не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Риновирусная инфекция

Раньше риновирусную инфекцию называли «заразный насморк» или «обычная простуда».

Возбудителями данной инфекции являются риновирусы. Существует более 100 серотипов риновирусов человека. Они неустойчивы во внешней среде, однако сохраняются в жизнеспособном состоянии на руках и предметах обихода.

Широкая распространенность риновирусов объясняется кратковременностью иммунитета, который формируется в результате болезни, а также чрезвычайным разнообразием типов риновирусов.

Источником инфекции является больной человек, при этом заразным он становится с последних дней инкубационного периода и особенно заразен во время максимального проявления симптомов (насморка).

Длительность заболевания редко превышает 7 дней. При затяжном течении болезни возможно присоединение бактериальной флоры и развитие осложнений.

Меры профилактики:

мытье рук или использование антисептиков для обработки рук после посещения общественных мест, контакта с лицами с признаками ОРВИ;

исключение прикосновений к лицу грязными руками;

соблюдение правил респираторного этикета (чихать и кашлять следует прикрывая нос и рот салфеткой);

при сезонном подъеме уровня заболеваемости ОРВИ — использование масок или респираторов, соблюдение социальной дистанции при посещении общественных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.