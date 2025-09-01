В Подмосковье открылся филиал центра имени Л. М. Рошаля для всей семьи

В селе Ромашково городского округа Одинцово начал работать филиал детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. В новом КДЦ медицинская помощь оказывается и взрослым, и детям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В новом КДЦ Ромашково уже ведут прием педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и ЛОР. К октябрю планируем расширить перечень оказываемой медпомощи почти до 40 профилей. Важно, что в одном месте получить консультации специалистов и пройти качественную диагностику сможет фактически вся семья — и взрослые, и дети. Планируется, что в день здесь смогут принимать до 600 пациентов», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Филиал Центра Рошаля в Ромашково оснащен современным диагностическим оборудованием — аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, денситометром, видеоэндоскопическими стойками. Также организован стационар кратковременного пребывания для проведения малоинвазивных операций.

«В Центре будут работать ведущие специалисты, в том числе профессора и доктора медицинских наук, врачи высшей категории. Также планируется открыть центр компетенций для лечения сложных заболеваний. Новый филиал — это настоящий центр здоровья для всей семьи», — сказала главный врач Детского центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

КДЦ Ромашково работает по адресу: с. Ромашково, Рублевский проезд, дом № 41.

Получить медицинскую помощь в новом КДЦ Ромашково можно бесплатно, по полису ОМС. Для этого необходимо направление 057/У. Получить его можно в поликлинике по месту прикрепления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.