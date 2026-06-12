В Подмосковье откроются новые поликлиника и детсад

В Ногинске Богородского округа завершают строительство поликлиники и ремонтируют спортивно‑оздоровительный комплекс, а в Солнечногорске — построили детский сад. Все эти объекты были включены в народную программу партии по предложению жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Открытие поликлиники в микрорайоне Заречье Богородского округа запланировано на лето. Учреждение, рассчитанное на 350 посещений в смену во взрослом отделении и 150 — в детском, сможет обслуживать свыше 50 тысяч пациентов в год. В трехэтажном здании уже идет расстановка мебели, смонтировано высокотехнологичное оборудование: КТ, МРТ, рентген, маммограф и флюорограф.

В новой поликлинике откроют консультативно‑диагностический центр, педиатрическое отделение, кабинеты узких специалистов, центр амбулаторной онкологической помощи, центр для диспансеризации участников СВО и дневной стационар.

«Я, как и все наши жители, очень рада и жду открытия нашей поликлиники, потому что в других — очереди. Приятно, что вокруг все уже обустроено — сделана детская площадка, можно посидеть в тенечке в беседке. Красиво и зелено», — поделилась местная жительница Виктория.

Муниципальный депутат Олег Карцов рассказал, что в Заречье по народной программе уже построено новое здание скорой помощи и завершается капремонт приемно‑диагностического отделения с оперативным блоком травмоцентра.

«На ближайшие два года запланированы масштабные ремонты и модернизация больницы в Электроуглях, стационара в Старой Купавне, а также двух отделений, родильного дома, четырех стационаров и двух поликлиник в Ногинске», — сообщил он.

Также в округе капитально ремонтируют спортивно‑оздоровительный комплекс «Знамя» 1966 года постройки. Здесь появятся современный зал для занятий борьбой и тренажерный зал, обновленный большой зал для хоккея на траве, волейбола, футбола и других командных видов спорта. Сейчас здесь идут работы по внутренней отделке. Завершить объект планируют в начале сентября.

Тренер‑преподаватель по тяжелой атлетике Елена Аникеева уверена, что обновленный стадион снова станет точкой притяжения для жителей и сможет принимать крупные соревнования.

«С нетерпением ждем возвращения в родные стены — в девяностые тяжелая атлетика здесь процветала. В 2001 году проходил чемпионат России, а в 2018 году — первенство Московской области. Из этих стен вышло много мастеров спорта», — поделилась Аникеева.

Также в округе будет реконструирован ногинский стадион «Старт» и ФОК в Старой Купавне. Кроме этого, в планах — универсальная спортплощадка на улице Советской Конституции и капремонт открытой ледовой площадки с искусственным льдом в ФСК «Обухово».

В поселке Поварово Солнечногорского округа по народной программе откроется новый детсад на 250 мест с десятью группами, в том числе двумя — для детей с особенностями здоровья. В нем предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский и пищеблок.

Открытие детсада в Поварове станет логичным завершением проекта комплексного развития территории — ранее в округе ввели в эксплуатацию школы на 1100 мест в Рекинцо и на 1375 мест в Голубом.

Сегодня «Единая Россия» собирает наказы жителей в новую народную программу на следующие 5 лет. Предложения принимаются по телефону «горячей линии» 8‑800‑200‑89‑50, через электронную форму на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к участникам съезда терапевтов региона отметил, что именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. В Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.