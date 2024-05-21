В Подмосковье откроется новый центр реабилитации для участников СВО в июне

В ходе выездного заседания комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению в центре «Ясенки» обсуждался вопрос реабилитации участников СВО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этом направлении в Московской области проводится большая всесторонняя работа: бойцы проходят медицинскую реабилитацию, получают помощь в трудоустройстве. Тем, кому требуется особое внимание по состоянию здоровья, предоставляются персональные помощники», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Комплексную реабилитацию в центре «Ясенки» уже успешно прошли 176 участников СВО — многие из них буквально снова встали на ноги. В дальнейшем направление по реабилитации бойцов в Подмосковье будет расширяться.

«Уже в июне этого года планируем открыть новый центр реабилитации участников СВО в «Протэкс-центре» в Коломне. Здесь будет оказана помощь тем, кто нуждается в протезировании. Ожидаем, что в 2024 году реабилитацию здесь смогут пройти около 500 бойцов», — рассказал Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.