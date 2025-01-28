В Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 415 здоровых детей в 2024 году

В 2024 году в Московской области от женщин, имеющих положительный ВИЧ-статус, родилось 415 здоровых детей. При положительном ВИЧ-статусе, соблюдении всех рекомендаций специалистов центра СПИД и приеме терапии — риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Женщина с ВИЧ-положительным статусом может стать мамой здорового ребенка, если она соблюдает все рекомендации специалистов нашего центра, принимает терапию и вовремя встала на учет по беременности. Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию рекомендуется всем вне зависимости от того планируете вы беременность или нет», — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.