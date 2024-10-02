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В Подмосковье от гриппа привито уже 1,1 млн жителей

На 39 неделе (с 23 по 29 сентября) продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ без превышения пороговых уровней (показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 45,6%). В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, аденовирус, вирус парагриппа, бокавирус). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Привито уже более 1,1 млн человек. Кампания по вакцинации против гриппа продолжается.

Вакцинация — самая надежная защита от гриппа. Жителям рекомендуется пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя и своих близких от гриппа и его возможных осложнений.

Соблюдайте меры профилактики ОРВИ: мойте руки, избегайте контактов с больными, носите маску в общественных местах.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

ОРВИ вызывают разные вирусы:

Риновирусы — самые распространенные, очень заразные, они, как правило, не приводят к серьезным последствиям для организма.

Аденовирусы, вирусы парагриппа и респираторно-синцитиальный вирусы обычно вызывают легкие инфекции у взрослых, но могут стать причиной тяжелых инфекций нижних дыхательных путей у детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Недоношенные дети, дети с заболеваниями легких или сердца подвержены большему риску бронхита и пневмонии.

Профилактика — лучший способ предотвратить респираторные инфекции. Наиболее эффективный способ профилактики — вакцинация.

Всем, и привитым, и не сделавшим прививку, нужно соблюдать правила личной гигиены:

Часто мыть руки с мылом, особенно после посещения многолюдных мест, в частности общественного транспорта.

Носить маску в общественных местах.

Соблюдать респираторный этикет — чихать в салфетку или сгиб локтя, отворачиваться во время кашля. Хотя это не облегчит симптомы, но предотвратит распространение инфекции.

Не прикасаться к лицу, особенно к глазам и рту, чтобы не допустить попадания микробов в организм.

Вести здоровый образ жизни: полноценный сон, здоровое питание, физическая активность укрепляют организм.

Избегать тесного контакта с людьми у которых есть признаки ОРВИ.

Проводить дома влажную уборку, часто проветривать.

Если заболели, оставайтесь дома и лучше вызвать врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.