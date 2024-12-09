В Подмосковье определили победителей профессиональной премии для медработников

В Московской области определили победителей премий «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 130 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По итогам конкурсных испытаний победителями премии «Подмосковный фельдшер» стали 30 человек, а «Подмосковная медсестра/медбрат» — 20. Премия проводится в регионе уже третий год подряд и позволяет нам поддержать медицинских специалистов, трудящихся в медучреждениях региона. Победители премии получат единовременную денежную выплату в размере 120 тыс. рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Конкурсные испытания проходили в несколько этапов и включали в себя компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты из больниц Московской области. Под каждую специальность разработаны оценочные задания — создана база теоретических вопросов, ситуационных и практических задач, которые позволяют всесторонне оценить работу медицинского специалиста.

Ознакомиться с полным списком победителей можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована.

«Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.