В Подмосковье определили победителей конкурса «Народный доктор»

В Московской области подвели итоги конкурса «Народный доктор». Голосование проходило на портале «Добродел». Жители региона выбирали лучшего детского и взрослого врача любой специальности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно наши жители на портале «Добродел» выбирают народного доктора — это поддержка врачей, которые трудятся в наших больницах, и возможность для пациентов отблагодарить и отметить доктора. Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Она отметила, что в этом году победителями стали врач-кардиолог Пушкинской клинической больницы им. проф. В. Н. Розанова Грант Карапетян и врач-педиатр Жуковской больницы Анна Сухорукова.

Недавно в регионе определили победителей премии «Подмосковный врач». Победителями премии стали 100 специалистов — это врачи разных направлений, такие как терапевты, педиатры, эндокринологи и другие. Они получат единовременную денежную выплату в размере 180 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.