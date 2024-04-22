В Подмосковье определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам I квартала 2024 г

В Московской области голосовой помощник Светлана проводит обзвон пациентов по работе скорой помощи. Робот связывается с пациентами, к которым накануне выезжала бригада, и просит оценить ее работу по 5-балльной шкале. В результате определяется лучшая бригада скорой помощи по итогам квартала. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На скорую помощь традиционно ложится большая нагрузка. Мы стараемся поддерживать наших медицинских специалистов, каждый квартал определяя лучшую бригаду. Все они получают денежную премию. Всего робот Светлана за I квартал этого года собрала почти 80 тыс. оценок работе бригад скорой помощи», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По итогам рейтингования лучшим врачом стала Екатерина Давыдова, лучшим фельдшером — Алина Низовских, лучшим водителем — Анатолий Багаев — все из Дмитровской подстанции, лучшей медицинской сестрой стала медсестра Сергиево-Посадской подстанции Гулижат Алиева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени прошлого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформляются страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.