В Подмосковье определи стратегию повышения вовлеченности людей в трудовой процесс

В августе этого года председатель молодежного совета первичной профсоюзной организации территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Дина Егорова совместно с заместителем Юрием Дмитриевым приняла участие в стратегической сессии по формированию корпоративной культуры в здравоохранении Подмосковья. Мероприятие было организовано Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ совместно с региональным министерством здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Молодежный совет привез нам исчерпывающие результаты после сессии. Мы посмотрели на работу нашей организации со стороны, определили, в чем мы уже сильны и что еще только предстоит усилить. Наша цель — профилактировать профессиональное выгорание работников и повысить их вовлеченность в трудовой процесс. Хорошим подспорьем в этом будет создание в коллективе комфортной среды. Сейчас это обширное понятие, которое включает множество составляющих. Но сами для себя мы определили свою стратегию повышения вовлеченности работников в трудовой процесс, составили план и будем работать над формированием сильной команды, разделяющей наши ценности и стремящейся к общему результату», — поделилась первыми итогами работы председатель первичной профсоюзной организации Территориального фонда ОМС Московской области Кристина Пилипенко.

Уже сейчас в организации выстроено эффективное взаимодействие между директором и председателем первички, функционирует молодежный совет, работает Telegram-канал для оперативного информирования сотрудников, в том числе о профсоюзной деятельности, ведется работа по организации спортивных и культурных мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.