В Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли уже почти 300 тыс человек

В Московской области пациентам на приеме у врача-стоматолога доступна диагностика новообразований полости рта — люминесцентная стоматоскопия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Сама процедура стоматоскопии очень быстрая и безболезненная. При выявлении патологических изменений в тканях, пациента направляют на более углубленную диагностику. Всего с начала года в Московской области онкоскрининг полости рта прошли уже почти 300 тыс. человек, у 454 из них были выявлены отклонения, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.