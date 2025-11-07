В Подмосковье около 1 млн детей вакцинировались от гриппа

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку ребенку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе или детском саду. Для защиты от вируса используются современные и безопасные вакцины, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Осенью традиционно растет заболеваемость вирусными заболеваниями. Рекомендую всем, кто еще этого не сделал, поставить прививку от гриппа. Только так можно защитить себя и близких, особенно детей, от опасной болезни. В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли более 1 млн детей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и затем направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot). Жители Подмосковья старше 18 лет, помимо поликлиники, также могут пройти вакцинацию от гриппа в мобильном комплексе. Ознакомиться с графиком выездов можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.