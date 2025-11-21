В Подмосковье оформили свыше 10,6 млн электронных рецептов на льготные препараты

В Московской области рецепты на льготные лекарственные препараты оформляются в электронном виде. В аптеке пациенту достаточно назвать свои данные, после чего фармацевт выдаст препарат, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно, что продлить электронный рецепт можно в ходе телемедицинской консультации, что позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. Всего с начала этого года в регионе было оформлено более 10,6 млн электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.

Получить лекарство можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.