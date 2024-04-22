В Подмосковье обучают беременных, как уменьшить боль во время родов

Всего в учреждении работают 3 профессиональные помощницы в родах. Это специалисты, которые обеспечивают непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку беременным до, во время и после родов.



«Доула не будет решать за роженицу, «как лучше». Ее задача — поддержать женщину, окружить заботой и дать всю необходимую информацию, когда это необходимо. Помощница в родах напоминает женщине, как правильно дышать во время схваток, массирует спину, показывает упражнения для снижения боли. Также специалист может принести воду, поддержать роженицу психологически. Доула — верная подруга в процессе рождения ребенка, которая имеет все необходимые профессиональные навыки для того, чтобы роды прошли мягче и спокойнее», — рассказала доула МОПЦ Анастасия Турей.

Встречи с доулами проходят в МОПЦ каждую неделю по четвергам. Беременные могут задать специалистам все интересующие вопросы о подготовке к родам, а также о процессе родоразрешения. Доулы делятся с женщинами специальными техниками дыхания и физической активности, которые способствуют снижению тревожности, а также помогают уменьшить боль во время рождения ребенка.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.