В Подмосковье обсудили взаимодействие участников исследовательского процесса

В МОНИКИ прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы междисциплинарных исследований для медицины». Специалисты обсудили перспективы современных научных исследований и разработок в медицине, инновационные отечественные технологии в диагностике заболеваний, механизмы действия новых препаратов, новые пути взаимовыгодного сотрудничества всех участников исследовательского процесса и многое другое, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Задачей этой конференции является улучшение механизмов взаимодействия и поиска точек взаимовыгодного сотрудничества всех участников исследовательского и инновационного процесса: от научно-исследовательских и образовательных институтов до высокотехнологичных предприятий, компаний реального сектора экономики и конечных потребителей наших с вами разработок — врачей. Благодаря открытию новых лабораторий наш институт может проводить исследования с использованием современных молекулярно-генетических методов, клеточных технологий, а также исследования, направленные на персонализированную терапию», — отметила заместитель директора по науке и международным связям МОНИКИ им. Владимирского Екатерина Какорина.

В конференции приняли участие приглашенные спикеры от МФТИ, МГУ, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова, Сеченовского университета, Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений, Российского государственного университета им. Косыгина, Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России и Всероссийского научно-исследовательского института оптико-физических измерений.

От МОНИКИ им. Владимирского с докладами выступили заведующая отделением биомедицинских методов исследования Ирина Василенко, научные сотрудники лаборатории молекулярной и клеточной диагностики Сандаара Коваленко и Алиса Подгурская, научный сотрудник лаборатории медико-физически исследований Денис Лапитан, научный сотрудник отделения клинических исследований Лидия Громыко-Пирадова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.