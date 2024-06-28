В Подмосковье обсудили вопросы антинаркотической профилактики

По поручению главы г. о. Красногорск Дмитрия Волкова заместитель главы городского округа — начальник управления по безопасности Роман Пичугин провел внеочередное заседание комиссии по вопросам мер профилактики распространения наркотических средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Роман Пичугин отметил важность мер профилактики распространения наркотических, психотропных и токсических веществ в молодежной среде.

«Одним из важных действий, принятых на территории г. о. Красногорск, это укомплектование народной дружины, которая совместно с сотрудниками полиции патрулирует общественные пространства нашего городского округа. Что касается социальной сферы выявленных фактов кладок или употребления несовершеннолетними не выявлено. Я считаю это хорошая работа комиссии по делам несовершеннолетних, руководителей учреждений, которые уделяют особое внимание пропаганде здорового образу жизни», — рассказал заместитель главы городского округа — начальник управления по безопасности Роман Пичугин.

На совещании обсуждались действия правоохранительных органов, образовательных учреждений и организаций сферы молодежной политики, направленные на профилактику и предупреждение правонарушений в части незаконного оборота и распространения наркотических веществ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.