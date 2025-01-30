В Подмосковье обсудили пути совершенствования первичной медико-санитарной помощи

В МОНИКИ им. Владимирского прошло значимое рабочее совещание в формате стратегической сессии, посвященное актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Московской области. Участие в мероприятии приняли представители министерства здравоохранения Московской области, главный внештатный специалист-терапевт России, главные внештатные специалисты Московской области и представители медицинских организаций региона, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Участники начали с коммуникативного тренинга, который включал легкие физические упражнения, способствующие улучшению мозгового кровообращения, и интерактивные игры для установления контакта и укрепления командного духа. На повестке дня были ключевые вопросы: развитие первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации, профилактика неинфекционных заболеваний, доступность первичной помощи и другие важные аспекты.

«Эффективная первичная медико-санитарная помощь является основой качественного здравоохранения и важнейшей частью для успешного лечения пациентов. Я выражаю искреннюю благодарность коллегам за плодотворное участие в этом важном обсуждении», — прокомментировал директор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Константин Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.