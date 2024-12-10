В Подмосковье обсудили перспективы работы неврологической службы

Врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского приняли участие в IV научно-практической конференции «Неврология: традиции и инновации», которая была приурочена к международному дню невролога, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках мероприятия шесть специалистов МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского выступили с докладами и обсудили результаты работы неврологической службы Московской области в 2024 году. Также эксперты уделили внимание внедрению системы менеджмента качества в предоставлении неврологической помощи, методам лечения демиелинизирующих заболеваний, подходам к терапии орфанных неврологических расстройств, диагностике и лечению наследственных заболеваний.

«Конференция стала не только площадкой для обмена опытом, но и источником новых идей и подходов. Мы продолжаем работать над улучшением качества неврологической помощи и стремимся внедрять инновационные методы лечения на практике», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин.

Специалисты рассмотрели также цели и перспективы на 2025 год, что подчеркнуло важность дальнейшего развития и модернизации неврологической помощи в регионе. Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения Московской области и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.



В Московской области функционирует министерство здравоохранения, важный аспект работы которого – привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.