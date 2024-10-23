В Подмосковье обсудили опыт внедрения системы менеджмента качества в больницах

В МОНИКИ им. Владимирского прошла первая региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы системы менеджмента качества: от теории к практике», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты медучреждений обсудили актуальные вопросы внедрения системы менеджмента качества (СМК) в здравоохранении, в том числе были затронуты темы процессного подхода во внедрении СМК, роли корпоративной культуры при внедрении этой системы в учреждениях, пациентоцентричности и ресурсосберегающих технологий в управлении качеством.

Специалисты МОНИКИ им. Владимирского рассказали об опыте внедрения системы менеджмента качества в Консультативно-диагностическом центре МОНИКИ им. Владимирского и инновациях в области СМК и безопасности медицинской деятельности. В рамках этой конференции эксперты поделились опытом внедрения СМК в своих медучреждениях и обсудили все этапы, которые необходимо пройти в процессе ее внедрения.

«Системный подход позволяет контролировать, а главное, улучшать важные показатели для оказания безопасной, квалифицированной медицинской помощи. Основная цель этого мероприятия — обсудить с профессиональным сообществом все сложности внедрения системы менеджмента качества, с которыми могут столкнуться руководители и поделиться успешными наработками, которые в дальнейшем смогут использовать наши коллеги в своей практике», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.