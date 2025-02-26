В Подмосковье обсудили актуальные вопросы неврологии и реабилитации пациентов

На прошлой неделе, 21 февраля, в городе Одинцово Московской области, прошла региональная конференция «Маршрутизация пациентов после ОНМК в амбулаторном звене по Московской области», посвященная актуальным вопросам неврологии и реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты Московской области, в том числе главный внештатный невролог Министерства здравоохранения МО, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин, заведующая неврологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Ольга Фурман, а также специалисты Одинцовской областной больницы — заведующий Поликлиники № 1 Андрей Шаталин и заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС Иван Головкин.

Особое внимание в рамках конференции было уделено перспективам развития ботулинотерапии (БТА) на амбулаторном уровне и применению БТА в комплексном лечении пациентов Московской области. Острое нарушение мозгового кровообращения — это недостаточное кровоснабжения головного мозга, при котором появляется неврологическая симптоматика, приводящая к расстройствам координации, утрате чувствительности, нарушению речи. В тяжелых случаях возникают состояния, угрожающие жизни. Причинами могут быть несколько видов заболеваний, в том числе инсульт. Одной из самых частых причин инвалидизации после инсульта является спастичность — нарушение физиологического тонуса в мышцах вследствие поражения структур головного мозга. Она мешает человеку свободно двигаться и говорить, ухудшает баланс и координацию. Для борьбы с этим необходим комплекс мер, куда входит и применение нейротоксинов — ботулинотерапия (БТА).

«Современные подходы к реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения включают в себя комплексное применение различных методов, включая ботулинотерапию. Это позволяет существенно улучшить качество жизни пациентов и ускорить процесс восстановления. Ботулотоксин позволяет прицельно воздействовать на мышцы, вовлеченные в патологический процесс. Особенно важно, что мы уделили внимание не только стационарному, но и амбулаторному этапу лечения. Метод лечения с применением БТА показывает высокую эффективность при различных неврологических состояниях, в том числе при реабилитации после инсульта. Поэтому, конечно, повышение доступности БТА в амбулаторных условиях значительно улучшит качество жизни многих пациентов. Специалисты нашего Института активно участвуют в обмене опытом с коллегами в регионе, и подобное обсуждение новых методов лечения в конечном итоге положительно влияет на результаты и повышает уровень медицинской помощи в области», — отметил главный внештатный невролог Министерства здравоохранения МО, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.