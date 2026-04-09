В Подмосковье обработали почти 90 тыс звонков на линии главврача

Жители Подмосковья с начала 2026 года почти 90 тыс раз обратились на горячую линию главного врача. По телефону можно уточнить график приема специалистов, порядок записи на исследования и оставить отзыв. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Горячая линия главного врача работает для оперативной связи пациентов с медорганизациями региона. Жители могут получить актуальную информацию о приеме врачей, записи на обследования и задать другие вопросы, связанные с оказанием медпомощи.

«С помощью горячей линии главного врача пациенты могут в оперативном порядке получить актуальную информацию, а руководство медучреждения — обратить внимание на волнующие жителей вопросы. С начала этого года на горячей линии главного врача обработали уже почти 90 тыс звонков», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на горячую линию можно по номеру +7 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер своей медицинской организации. Его публикуют на сайтах медучреждений и размещают на информационных стендах в поликлиниках. Линия работает по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.