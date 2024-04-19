сегодня в 18:13

В Подмосковье объявлен аукцион на поставку медоборудования

Объявлен электронный аукцион на поставку медицинского оборудования в больницы Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования — лот 70.1.2н в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области: Егорьевская больница, Реутовская клиническая больница, Долгопрудненская больница, Шаховская больница.

В больницы Московской области будут поставлены шесть установок моющих и дезинфицирующих для эндоскопов.

«Поставка оборудования осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Срок поставки — конец августа 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.