В Подмосковье объявили о нехватке доноров с I и IV отрицательными группами крови

Московский областной центр крови опубликовал обновленный донорский светофор по состоянию на 24 июня. В данный момент особенно нужны доноры с I и IV отрицательными группами крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови опубликовал обновленный донорский светофор по состоянию на 24 июня. В данный момент особенно нужны доноры с I и IV отрицательными группами крови.

По словам специалистов, компоненты крови жизненно необходимы пациентам с обширными кровопотерями, онкологическими заболеваниями, патологиями у новорожденных и болезнями крови. Доноров приглашают в головной центр в Москве по адресу: ул. Металлургов, 37а — с 8:00 до 14:00. Обособленные подразделения работают с 8:00 до 13:00.

ОСП «Воскресенск» и «Щелково» теперь открыты 6 дней в неделю (понедельник – суббота). В подразделениях «Подольск» и «Орехово-Зуево» дополнительный прием доноров проводится в последнюю субботу месяца — ближайшая дата 28 июня.

Донором может стать любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, легально проживающий в стране не менее года, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.